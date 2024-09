A Cagliari uscita copiosa d’acqua in via Tommaseo, anche (e non solo) a causa del violento nubifragio che ha colpito la città. In queste ore diversi residenti stanno segnalando la fuoriuscita che va avanti da questa mattina.

Secondo quanto riportato, è saltato un tombino nell’area in cui si stanno compiendo lavori di ripavimentazione del marciapiede in via Tommaseo, angolo Piazza Giovanni XXII.

Di seguito è possibile vedere quanto è in corso, soprattutto dopo l’allagamento di questo pomeriggio.

