Le forti piogge che hanno invaso Cagliari hanno creato non pochi disagi in tutto il territorio. I vigili del fuoco sono stati impegnati in oltre 30 interventi tra alberi pericolanti, strade e negozi allagati.

Diversi problemi si sono vissuti anche negli ospedali cittadini. I Pronto soccorso del Brotzu e del Santissima Trinità sono stati invasi dall’acqua, col personale impegnato sia a spazzarla via e sia a calmare le persone presenti. Non sarebbero infatti mancati i momenti di tensione.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it