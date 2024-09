Si stava arrampicando insieme a un’amica a Capo Pecora, quando improvvisamente è precipitato riportando un serio infortunio. Brutta avventura per un 37enne trentino ad Arbus, dove sono intervenuti intorno alle 21 gli uomini del Soccorso alpino e speleologico delle stazioni di Iglesias, Cagliari e Medio Campidano.

12 gli operatori impegnati, ma per via del terreno impervio è stato necessario l’intervento dell’elicottero dell’Aeronautica Militare decollato da Decimomannu. Il mezzo aereo ha calato il verricello e gli uomini a terra del Soccorso alpino hanno stabilizzato il ferito, che è stato poi issato sulla barella e trasportato in una piazzola dove era in attesa l’ambulanza medicalizzata dell’Areus che ne ha valutato le condizioni.

Infine, dopo la mezzanotte, l’intervento si è concluso con l’infortunato che è stato rimesso sull’elicottero per il trasporto al Brotzu di Cagliari.

