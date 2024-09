Per domani, 20 settembre, è stato organizzato uno sciopero nazionale del trasporto locale che avrà la durata di 24 ore. Tuttavia, come comunicato dall’organizzazione sindacale Usb Lp, i servizi saranno comunque garantiti in determinate fasce orarie.

In particolare, i mezzi pubblici locali svolgeranno regolarmente le loro tratte dalle 7.30 alle 9.30 del mattino; dalle 12.45 alle 14.45; infine dalle 18.30 alle 20.30. La motivazione dello sciopero è da ricondurre al: “mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori 2024-2027, ai sensi dell’art. 3, c.2), CCNL 28/11/2018”

A Cagliari potrebbero dunque registrarsi dei disagi per quanto riguarda l’arrivo allo stadio. Domani alle 18.30 infatti è previsto l’incontro tra Cagliari ed Empoli, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Chi dunque in genere fa affidamento al servizio del Ctm sarà costretto a trovare una soluzione diversa in questa occasione.

