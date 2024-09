Da una raccolta firme iniziata un anno fa arriva un messaggio chiaro alla Asl di Cagliari: i dipendenti del Microcitemico dicono no al trasferimento all’ospedale Brotzu.

La raccolta firme era stata avviata con lo scopo di conoscere quale fosse il pensiero dei dipendenti del presidio in merito alla opzione di permanere in Asl n. 8 o rientrare in Arnas Brotzu dopo appena 2 anni dallo scorporo.

È emerso che su 240 dipendenti, 199 si sono espressi a favore della permanenza nella ASL di Cagliari, ossia l’83% del personale attualmente in servizio.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it