Il Cagliari contro la violenza negli stadi. Lo ha rimarcato il direttore sportivo rossoblù Stefano Melis ai microfoni di Dazn dopo le vicissitudini accadute col Napoli.

“In ogni sede ribadiremo la nostra attenzione e la contrarietà di fronte a qualsivoglia episodio di violenza, sia esso verbale o di altro tipo. Il nostro impegno si conosce da anni. Mi piace citare ad esempio la Curva Futura e Tifo Positivo, il primo e unico settore esistente nel calcio italiano interamente dedicato ai bambini, ai piccoli tifosi. Questo è il calcio che vogliamo, nella nostra casa. Non c’è spazio per la violenza, ma solo per divertimento, famiglie, valori positivi”.

