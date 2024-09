La scorsa notte, il personale della Stazione dei Carabinieri di Capoterra, insieme al Nucleo operativo e radiomobile di Cagliari, ha deferito un uomo di 42 anni. Questa persona sarebbe infatti coinvolta all’interno delle indagini cominciate ieri, in merito alla sparatoria.

All’uomo, residente a Capoterra, vengono contestate lesioni aggravate. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, un 36enne, si era recata presso l’abitazione dell’indagato. Successivamente, sarebbe scoppiata una lite poi degenerata con le aggressioni da parte del 42enne deferito e di alcuni familiari presenti.

Durante la lite, il 42enne avrebbe estratto una pistola, facendo partire il colpo che ha ferito la vittima alla coscia sinistra. Quest’ultima sarebbe riuscita a fuggire, raggiungendo la casa di un conoscente e poi avrebbe allertato le autorità.

In seguito, ha fatto ricorso alle cure mediche del pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Qui, le sue lesioni sono state giudicate, per fortuna, guaribili nel giro di pochi giorni.

Le indagini però sono ancora in corso, anche perché nel momento in cui i carabinieri stavano dando ascolto alla versione della vittima, il 42enne si è presentato in caserma per fornire la propria. Secondo quest’ultimo, la vittima lo avrebbe aggredito all’interno della sua abitazione.

