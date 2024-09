Il Servizio del Verde del Comune di Cagliari ha disposto, che a partire dalla prossima settimana, i tecnici dell’impresa appaltatrice provvedano all’aggiornamento delle analisi di stabilità delle alberature cittadine, a partire dal viale Merello.

I lavori partiranno dopo la caduta di un ficus all’ingresso della via Merello che poteva avere conseguenze molto gravi. L’albero è stato rimosso dalla carreggiata: nella caduta ha distrutto una macchina parcheggiata.

“L’esemplare arboreo era stato regolarmente controllato dal Servizio secondo la periodicità richiesta, nell’ambito delle verifiche costantemente effettuate su tutto il patrimonio verde cittadino. In via precauzionale sono tuttavia state effettuate ulteriori verifiche sugli alberi vicini, all’esito delle quali si è ritenuto opportuno avviare l’abbattimento in via d’urgenza di un esemplare arboreo a dimora nelle immediate vicinanze. L’albero, infatti, ricadente nella “classe D” di propensione al cedimento con “gravità estrema”, presentava forti rischi derivanti dalla ormai compromessa stabilità” fanno sapere dal Comune.

