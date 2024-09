Il mondo dello spettacolo ha dovuto salutare Paola Marella, morta all’età di 61 anni. Architetto e conduttrice televisiva, era diventata nota in particolare per alcuni programmi in onda su Real Time, tra cui “Cerco casa disperatamente” e “Vendo casa disperatamente”.

Nel 2021 aveva parlato ai microfoni di Panorama della sua malattia, un tumore al seno che l’aveva colpita circa 10 anni prima, invitando a fare prevenzione e avere coraggio nell’affrontare la malattia.

Marella è stata tra le più note designer italiane e non aveva mai nascosto il suo profondo legame con la Sardegna. Tant’è vero che per il suo lavoro si era recata spesso nell’isola in diversi luoghi come Bosa, Cagliari, Villasimius, Porto Cervo e Alghero e ne avevo spesso dato testimonianza con i suoi post.

In particolare, la conduttrice era rimasta colpita dalle peculiarità e dai colori di Bosa. Un fatto di cui aveva dato testimonianza in un suo post: “Forse non tutti sanno che… in Sardegna, non lontano da Oristano ed Alghero, si trova un incantevole borgo dalle case colorate chiamato anche “Città del Sole”: Bosa!”

