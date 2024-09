Dopo l’allenamento di ieri pomeriggio il Cagliari è entrato ufficialmente in ritiro al Crai Sport Center di Assemini. La decisione di riunire la squadra al quartier generale rossoblù è arrivata direttamente dal presidente Tommaso Giulini, furioso dopo la sconfitta di venerdì scorso contro l’Empoli.

“Il gruppo, il mister e il ds devono parlarsi per affrontare questa situazione” aveva detto il patron rossoblù a margine dell’ultima gara di campionato. “Mi sto ponendo il dubbio che il problema sia io” aveva poi aggiunto Giulini sconsolato per l’ennesimo avvio di stagione in salita.

Intanto domani arriva l’impegno in Coppa Italia contro la Cremonese alle 18.30. Nicola non avrà a disposizione l’infortunato Prati, mentre per il resto dovrebbe vedersi un Cagliari leggermente rimaneggiato. Quasi certo il riposo per Mina e Marin, con qualche cambiamento ipotizzabile anche in attacco dove Pavoletti è favorito per una maglia da titolare.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it