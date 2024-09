L’ultimo atto delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi per gli atleti italiani si è tenuto oggi, con la cerimonia di riconsegna delle bandiere al Quirinale.

Così davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si sono presentati tutti gli atleti che hanno portato a casa una medaglia e tutti coloro che hanno conquistato il quarto posto ai Giochi disputati questa estate.

Presenti ovviamente anche i tre atleti sardi medagliati, ovvero Alessia Orro, Marta Maggetti e Stefano Oppo. Una grande gioia per tutti e tre che hanno approfittato per scattarsi qualche foto insieme ai colleghi degli altri sport e non solo.

La ‘più social’ tra loro è stata la pallavolista che ha avuto modo di ritrovare le compagne di Nazionale, con cui ha anche condiviso un giro per Roma.

Importante, infine, il discorso del Presidente Mattarella che ha lodato i successi degli Azzurri e delle Azzurre: “Le medaglie non sono dovute a singoli campioni isolati, ma a un movimento sportivo in buona salute e in crescita costante. Crescita da sostenere in ogni modo. Complimenti sinceri a tutti e a tutte e adesso Milano-Cortina”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Orro (@alessiaorro8)

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it