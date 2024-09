Arriva una svolta nelle indagini in merito alla notte di follia vissuta al Poetto, in zona Quartu, tra sabato e domenica.

Ad avere la peggio era stato un 15enne, che portato in ospedale per aver subito due coltellate era stato poi dimesso con dieci giorni di prognosi. Ad essere coinvolti poi vi erano stati anche due giovani maggiorenni, poi dimessi con una prognosi di sette giorni.

Le indagini effettuate hanno fatto emergere degli indizi che porterebbero al coinvolgimento di un altro minorenne, un 16enne individuato dai Carabinieri di Quartu.

Il ragazzo potrebbe presto essere sentito. Per il resto, non trapelano ulteriori indiscrezioni ma non è da escludere che in questa rissa siano stati coinvolti anche altri giovani.

