I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti questo pomeriggio per soccorrere due escursionisti in località Monte Liuru a San Vito. Durante l’escursione uno dei due, un uomo di 72 anni di Calangianus, ha accusato un malore; l’altra escursionista, nipote dell’uomo, ha allertato il Nue per attivare i soccorsi.

I Vigili del Fuoco, localizzandoli attraverso le coordinate GPS dello smartphone, hanno inviato la squadra del distaccamento di San Vito e la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dalla Centrale di Cagliari.

Vista la natura impervia del luogo in cui si trovava il malcapitato, si è reso necessario un intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e dei Sanitari del 118 che hanno raggiunto l’infortunato con due mezzi fuoristrada, lo hanno stabilizzato e avviato le operazioni di trasporto con l’elicottero Drago VF143 verso l’ospedale.

