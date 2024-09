Alle ore 20:00 circa, una pattuglia dei Carabinieri di Decimomannu è intervenuta in Via Montegranatico a Decimoputzu a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una minore.

La vittima, classe 2015, è stata investita da un veicolo. A differenza di quanto inizialmente comunicatoci, il ragazzo non si è dato alla fuga e ha atteso i soccorsi assieme alla bambina e alla sua famiglia.

La minore, immediatamente soccorsa, è stata trasportata in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Fortunatamente la bambina non è in pericolo di vita.

Dagli accertamenti eseguiti dai carabinieri intervenuti, è stata identificata la vettura e il conducente che avrebbe provocato l’incidente: si tratterebbe di un cagliaritano di 18 anni.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it