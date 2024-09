Vandalizzata la sede del Partito Democratico e della Fondazione “Enrico Berlinguer” di via Emilia, a Cagliari. Il raid ha colpito tutti i locali, con porte e vetri distrutti. Dal mondo della politica, sia di sinistra che di destra, sono arrivati diversi messaggi di solidarietà.

“È un campanello d’allarme che non può essere sottovalutato, Si tratta di un episodio in una città tranquilla come Cagliari, ma che si è verificato in un importante e partecipato luogo di cultura”, ha dichiarato il sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

“Il vile atto di questa notte alla sede del Partito Democratico della Sardegna è un attacco alla democrazia”, le parole del senatore Marco Meloni.

“La mia solidarietà e di tutta la comunità di Sinistra Italiana agli amici del Partito Democratico, sono fatti gravissimi che non possono passare sotto silenzio”, ha detto Christian Locci segretario regionale di Sinistra Italiana Sardegna.

Anche Sinistra futura ha espresso la propria solidarietà: “Questi atti di violenza non rappresentano solo un attacco a una singola forza politica, ma un’offesa a tutta la comunità democratica e ai principi di libertà”.

Tra i messaggi di vicinanza è giunto anche quello di Paolo Truzzu, Fratelli d’Italia: “E’ inaccettabile che le sedi subiscano simili atti violenti e vigliacchi. Qualsiasi sia la matrice dell’azione vandalica, la mia solidarietà giunga a dirigenti e militanti del Pd”.

