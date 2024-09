Tremendo incidente stradale sulla 130, all’altezza di Musei, nel primo pomeriggio: per cause da accertare, una vettura avrebbe travolto un uomo intento a sostituire una ruota bucata in un zona di sosta e la sua auto.

Nel veicolo travolto, una Ford C-Max, vi erano due persone. I tre feriti sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e poi trasportati all’ospedale Sirai di Carbonia in codice rosso.

Sul posto intervenuta la squadra del distaccamento di Iglesias e la Polizia Stradale di Carbonia. Il traffico è stato riaperto dopo parecchie ore, grazie alla messa in sicurezza della Statale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it