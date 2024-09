Intervento nel cuore della notte da parte dei Vigili del Fuoco di Nuoro. Una squadra è intervenuta alle 3 in via della Resistenza per l’incendio di un’autovettura appartenente a una trentenne di Nuoro.

Il rogo, secondo i primi rilevamenti, si presume essere di natura dolosa. L’auto è andata completamente distrutta nonostante il rapido intervento dei Vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza il posto.

