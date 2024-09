In corso al tribunale di Sassari il processo a carico di sette dipendenti dell’Università. Sono accusati di aver visionato e diffuso i dati sulla carriera universitaria dell’ex presidente della Regione, Christian Solinas.

La pm Rosanna Nurra ha chiesto oggi la condanna di tre imputati e l’assoluzione degli altri quattro.

I sette dipendenti sono accusati di accesso abusivo a sistema informatico per avere consultato, nel 2019, la scheda della carriera di studi dell’ex governatore Christian Solinas, segretario del Partito sardo d’azione, contenuta nella banca dati dell’Università sassarese.

La pubblica accusa ha chiesto poi la condanna per gli altri tre imputati: otto mesi per Luigi Antonio Catogno; un anno per Barbara Pes e Franca Carmela Sanna.

Secondo le accuse formulate dalla Procura, gli imputati, nel periodo in cui Solinas era candidato alla presidenza della Regione Sardegna, avevano avuto accesso, illegalmente, ai dati della carriera universitaria del futuro governatore.

