Moreno Porcu è stato confermato per il terzo anno di fila nel cast di Ballando con le Stelle, programma di Raiuno condotto da Milly Carlucci. A renderlo noto è stato lo stesso danzatore cagliaritano sui propri canali social.

“Sabato 28 settembre sarà un piacere danzare con Giuliana Chiara Filippi durante la diretta di Ballando con le Stelle” ha scritto.

Porcu non farà parte della gara ma accompagnerà i ballerini per una notte. Nella prima puntata affiancherà Giuliana Chiara Filippi, atleta paralimpica specializzata nei 100 metri e nel salto in lungo che ha partecipato alle recenti Paralimpiadi di Parigi.

Per conoscere meglio Moreno Porcu, ecco la sua biografia. Qui invece la sua intervista con Cagliaripad dello scorso anno.

