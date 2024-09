Pubblico incantato ieri sera al Parco della Musica di Cagliari per il concerto di Giovanni Allevi. Il Maestro è tornato a esibirsi nel capoluogo, dove già aveva suonato in occasione della cerimonia d’apertura dell’anno scolastico lo scorso 16 settembre al Convitto nazionale, davanti al presidente Mattarella.

Uno dei brani suonati è stato Aria, con cui il Maestro è solito aprire i propri concerti. Poi ancora tanta musica, ma anche qualche spazio alle riflessioni personali sulla sua malattia che da tempo lo ha colpito.

Allevi ha raccontato di come inganna il cervello quando ha tremore alle mani: “Per ingannarlo penso che ciò che mi accade sia una cosa meravigliosa ” ha raccontato con un pizzico di emozione.

Durante il racconto una persona in platea si è sentita male e il Maestro non ha esitato a chiamare dal palco l’intervento dei medici. La persona in platea è stata subito soccorsa e non è stato riscontrato nulla di grave. Per Allevi invece l’esibizione è proseguita, per la gioia del suo pubblico che anche a Cagliari non ha smesso di mostrargli enorme affetto.

