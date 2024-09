La città di Nuoro è sconvolta e prova a farsi forza. La strage familiare di due giorni fa ha colpito duramente la comunità che ieri sera si è data appuntamento in un lungo corteo che da via Garibaldi è giunto fino in piazza Vittorio Emanuele.

Tanto silenzio e preghiere per le 4 vittime della furia omicida di Roberto Gleboni. Il corteo ha marciato composto e dalla testa si è levato qualche coro per le donne vittime di violenza.

Anche nella chiesa di San Domenico Savio c’è stato un momento di raccoglimento per le vittime, proprio dove il piccolo Francesco Gleboni aveva ricevuto la prima comunione. Sabato sera è prevista una fiaccolata da via Ichnusa che attraverserà tutta la città fino alla cattedrale.

