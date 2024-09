Emergono ulteriori dettagli in merito alla strage di Nuoro in cui Roberto Gleboni ha sparato ai familiari uccidendo la moglie, due figli e un vicino di casa prima di suicidarsi.

“Un litigio furioso una ventina di giorni fa, le voci che arrivano fino in strada, in via Ichnusa, qualche vicino che sta per chiedere l’intervento di una pattuglia, ma poi nessuno segnala altro, e non arriva nemmeno una denuncia”, le rivelazioni di alcuni amici vicini alla famiglia Gleboni.

La moglie, Giusi Massetti, avrebbe confidato a strette conoscenze di essere esausta della situazione familiare e di voler stare da sola ponendo fine alla relazione con Roberto Gleboni.

