Tragedia a Valledoria, in provincia di Sassari. Il corpo di un turista francese è stato rinvenuto privo di vita presso l’abitazione in cui alloggiava in vacanza.

Le cause del decesso sarebbero, stando a quanto emerso, riconducibili ad una caduta dalle scale all’ingresso dell’alloggio.

Le tracce del turista francese si erano perse da ieri quando i carabinieri della stazione di Valledoria hanno scoperto quest’oggi il cadavere presso l’abitazione.

