Questa mattina il Sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha partecipato all’udienza del Papa insieme a Monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, e al direttore della Caritas Don Marco Lai.

L’udienza odierna è stata dedicata al progetto denominato “Custodi del Bello” che coinvolge proprio la città di Cagliari, oltre a Matera, Bari, Bitonto e Caltanisetta.

Nelle prossime settimane, infatti, tramite la Caritas diocesana e la Chiesa di Cagliari verrà attivato un progetto specifico per la città. Con esso si prevede la creazione di due squadre pilota, composte da cittadini in situazione di fragilità, che verranno impiegate per la promozione della cura dell’ambiente e del decoro urbano.

Saranno organizzate opere di presidio, pulizia e manutenzione di luoghi e beni pubblici specifici. Questa sarà anche un’occasione di integrazione sociale, che rientra nel più ampio progetto di trasformare Cagliari in una città ancora più vivibile e inclusiva.

A margine dell’incontro ha poi parlato il sindaco Massimo Zedda: “In occasione dell’incontro è stato mio onore, come Sindaco, porgere a Papa Francesco i più calorosi saluti della nostra città, e ringraziarlo per il suo instancabile impegno quotidiano a favore della pace, delle persone più deboli e per una società più giusta”.

“Un sincero ringraziamento a sua Eccellenza mons. Baturi – ha proseguito il Primo cittadino – e a don Marco Lai per l’opportunità della visita al Santo Padre, con il quale abbiamo ricordato la sua prima uscita ufficiale a Cagliari nel 2013. In occasione dell’incontro abbiamo donato al Papa un volume del 1700 scritto dal padre gesuita Andrés Febrés contenente un poema su Sant’Efisio e il racconto della processione del Santo in occasione del primo maggio”.

