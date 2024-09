Fine settimana di atti vandalici a Selargius, prima nella palestra scolastica di via Rossini e poi nella parrocchia di San Salvatore.

Secondo le prime ipotesi, la mano autrice di questi atti potrebbe essere la stessa. Gravi i danni arrecati alla scuola, in cui i bagni sono stati distrutti e al momento sono inutilizzabili. Solo forzature delle porte e il furto di soldi e di una cassetta per gli attrezzi invece per quanto riguarda la Chiesa, che ha poi denunciato il fatto tramite i social.

“Carissimi parrocchiani, questa notte questo tizio è entrato in parrocchia, forzando poi l’ufficio di don Emmanuel, e probabilmente lo stesso ha poi ‘visitato’ la scuola adiacente arrecando diversi danni. Vi invitiamo a stare attenti perché sicuramente è una mano che non ha intenzione di fermarsi”.

In entrambi i casi, le telecamere piazzate possono essere un mezzo importante per identificare il soggetto o i soggetti, oltre alle tracce di sangue lasciate nella scuola a seguito della devastazione.

