L’emergenza lingua blu in Sardegna non si placa, oltre 17mila capi ovini morti e due sierotipi presenti nel territorio isolano.

I vaccini nella disponibilità della Regione sono quelli per il sierotipo 8, mente quelli per il sierotipo 3 non ancora disponibili in Italia per l’utilizzo e l’assessorato corre ai ripari con gli indennizzi per l’utilizzo dei repellenti da parte degli agricoltori.

“Ci sono state delle criticità dovute anche al fatto che quest’anno, a causa dei cambiamenti climatici, l’infezione si è rivelata due mesi prima e i vaccini sono stati disponibili dal mese di giugno”, ha dichiarato l’assessore alla sanità Armando Bertolazzi.

