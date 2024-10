Riaperta al traffico veicolare nel pomeriggio di oggi, martedì 1 ottobre 2024, la via Fiume dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza del tratto delle mura interessate da un parziale crollo.

Ultimati i lavori, sono state effettuate anche le operazioni di pulizia della sede stradale.

Gli operai hanno provveduto a rimuovere le transenne eccetto quelle che erano state posizionate nella via Dei Genovesi (oltre la curva). Queste ultime serviranno a tenere in sicurezza il tratto delle mura in cui dovranno ancora essere ultimati i lavori. Questo cantiere non interferirà sulla normale circolazione stradale.

