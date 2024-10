Paura a Quartu Sant’Elena per il 61enne Roberto Fadda, ciclista che è stato investito da un pirata della strada che non si sarebbe fermato per soccorrere il pensionato.

Fadda è stato immediatamente trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dopo i primi soccorsi dei passanti, in codice rosso e le sue condizioni sembrerebbero gravi.

L’uomo ha riportato diverse fratture e un trauma cranico. Sul luogo stanno operando gli agenti della Polizia locale.

