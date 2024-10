Non risultano segni di violenza sul corpo di Andrea Capone: questo il responso dell’autopsia compiuta eseguito dall’equipe del medico Roberto Demontis.

Dunque, per gli inquirenti, rimane in piedi l’ipotesi della caduta dalle scale del piano superiore della suite in cui stava alloggiando a Palazzo Tirso. Spiegherebbe la ferita alla testa.

Nelle prossime settimane arriveranno i risultati degli esami tossicologici e istologici, che daranno una indicazione completa su cosa sia accaduto tra sabato 28 e domenica 29 settembre.

