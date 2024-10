La pioggia caduta nell’area del cagliaritano questa volta ha portato danni in termini di incidenti stradali. Sono quattro infatti quelli che si sono verificati nelle strade di ingresso al capoluogo.

C’è timore soprattutto per quello avvenuto sulla Ss 131. Secondo i dati rilevati, un automobilista ha perso il controllo del proprio mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail. Tempestivo l’intervento del 118 che ha trasportato l’uomo in codice rosso al Policlinico. Da quanto si apprende, le sue condizioni sarebbero gravi.

Un secondo incidente invece si è verificato sulla 554 in cui due mezzi sono stati coinvolti, ma le condizioni dei feriti non sono gravi. Anche lungo la 195 Racc. è stato registrato uno schianto che ha coinvolto altre due macchine e per fortuna, anche in questo caso, le persone stanno bene.

In ultimo, un incidente è avvenuto dentro la città, a Genneruxi, dove un motociclista è caduto a terra nel tentativo di evitare di investire un pedone che stava attraversando la strada in via Berlino. Il pilota del mezzo è stato portato in ospedale in codice giallo.

