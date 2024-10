Nuova protesta e nuovo sciopero del lavoratori del trasporto pubblico locale: i servizi saranno fortemente ridotti questo sabato 5 ottobre in tutta l’Isola e nel resto d’Italia.

A dare il via alla protesta è stato il sindacato Orsa degli autoferrotranvieri che ha proclamato uno sciopero di 24 ore per porre l’attenzione sulle complicate condizioni di lavoro, le aggressioni subite e i salari.

Per quanto riguarda Cagliari, il Ctm garantirà ugualmente il servizio in diverse fasce orarie: dalle 7.30 alle 9.30, poi dalle 12.45 alle 14.45 e infine dalle 18.30 alle 20.30.

Anche l’Arst ha fornito delle fasce di garanzia che andranno dalle 6 alle 9.30 e dalle 13.30 alle 16.00. Per quanto riguarda il settore ferroviario, assuntori-avventizi, il servizio sarà garantito dalle 5.45 alle 8.45 e dalle 12.45 alle 15.45.

Infine, il settore metro tranviario del capoluogo garantirà le fasce dalle 6 alle 9 e dalle 12.45 alle 15.45. Sciopero, come detto, che si estende a tutta la Sardegna e dunque anche per l’Atp Sassari sono state rese note le fasce protette dalle 5.45 alle 8.45 e dalle 12 alle 15; a Nuoro dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17.30 alle 20.30; infine, per l’Aspo Olbia dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

“I carichi di lavoro – ha spiegato l’Orsa, come riportato dall’Ansa – aumentano e diventano sempre più gravose le responsabilità civili e penali, le aggressioni continuano e la sicurezza è sempre più precaria mentre i salari sono stati impoveriti dai precedenti rinnovi contrattuali che non hanno portato reali incrementi economici, nemmeno un recupero dell’erosione a causa dell’inflazione”.

