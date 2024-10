Emergenza a Villasimius intorno alle ore 08:40 di questa mattina. Un’anziana donna di 92 anni è stata colta da una crisi respiratoria e si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per accelerare le operazioni di trasporto in ospedale. I Carabinieri della stazione locale sono intervenuti prontamente alla periferia del paese per garantire la sicurezza durante l’atterraggio.

I militari hanno assicurato che l’area di atterraggio fosse libera e sicura, permettendo al personale sanitario di operare senza impedimenti. L’anziana signora, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata caricata a bordo dell’elicottero e trasportata in condizioni di emergenza presso l’ospedale Brotzu di Cagliari.

