“L’inciviltà regna sovrana. Ma non esiste un po’ di amore per la città e per il vostro quartiere? Vergognatevi”. Lo scrive sui social Sandra Orrù, presidente dell’associazione Apriamo le finestre alla Marina, denunciando l’ennesimo abbandono di rifiuti nelle vie del quartiere.

Tanti i commenti che le fanno eco sul gruppo, tra chi segnala l’assenza di telecamere e chi sottolinea come alcuni rifiuti potrebbero provvenire dalle attività commerciali della zona. Resta comunque l’ennesimo episodio legato ai rifiuti in strada denunciato nel quartiere.

