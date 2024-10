Il Centro Italo Arabo e del Mediterraneo annuncia di voler querelare l’onorevole di Forza Italia Ugo Cappellacci che durante un’interrogazione presentata al ministro dell’Interno.

“Nel corso di tali manifestazioni si è assistito di frequente a cori e slogan dal carattere antisemita ed alla partecipazione, in diversi casi, di soggetti appartenenti ad ambienti dei collettivi di estrema sinistra, anarchici ed anche ex brigatisti. Sono altresì state espresse posizioni che giustificano e sostengono i crimini efferati compiuti dai miliziani di Hamas nel territorio della striscia di Gaza“, ha dichiarato Cappellacci.

Pronta la risposta del Centro Italo Arabo e del Mediterraneo: “Affermazioni false e lesive della dignità e di tutti i componenti del Centro Italo Arabo nonché dell’onorabilità del suo presidente Raimondo Schiavone. In nessun caso, come si può evincere dalle registrazioni integrali dell’evento che saranno inviate alla Procura della Repubblica e che sono a disposizione di chiunque sul web, sono stati espresse posizioni antisemite ma di dura condanna alla reazione spropositata dello Stato di Israele all’attacco terroristico di Hamas“.

“Comprendiamo che l’onorevole Cappellacci non conosca il significato della parola antisemitismo e non sia in possesso di una conoscenza sufficiente del piccolo glossario del Medio e Vicino Oriente e dovrebbe quindi spiegare come mai molte vittime della Shoah e molti discendenti delle stesse oggi critichino apertamente Netanyahu, accusandolo di condurre una politica omicida e genocida nei confronti del popolo palestinese”.

