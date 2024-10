In merito ad alcune nomine fatte in Regione e ritenute illegittime dalla procura di Cagliari, il pm Andrea Vacca ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex governatore Solinas e altri 21 imputati.

Nella mattinata odierna, dinnanzi al giudice dell’udienza preliminare Roberto Cau, il pubblico ministero ha mosso la questione di legittimità costituzionale della norma appena approvata con la riforma Nordio che ha abrogato l’abuso d’ufficio, uno dei reati contestati dalla Procura insieme alla tentanta corruzione, induzione indebita, turbativa d’asta e falso.

Il giudice, dunque, ha fissato la successiva udienza all’8 novembre, quando gli avvocati della difesa replicheranno alla richiesta del pubblico ministero. Tutto il pool difensivo si è già pronunciato chiedendo di prosciogliere i 22 imputati.

