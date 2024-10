È arrivato il mare a Sassari. Ma solo per scherzo: la pagina social Il Sassarese Medio ha riportato tutte le immagini e i meme scherzosi riguardanti il pesante nubifragio subìto nella giornata di giovedì 3 ottobre.

In alcune di queste si vedono surfisti tra le macchine, Luna Rossa che gareggia con Ineos, e la spiaggia e il mare che arrivano in Piazza Italia, coronando il sogno dei sassaresi di avere un litorale in città.

