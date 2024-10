Proseguono i problemi a Cagliari con le copiose fuoriuscite d’acqua presenti nei vari quartieri della città. E, nonostante le diverse segnalazioni dei cagliaritani, nessuno interviene.

Questa nuova perdita si trova in via Saverio Belgrano e dopo 4 mesi di segnalazioni l’acqua continua a riversarsi in strada. Furiosi i residenti.

“Nessuno fa nulla, nonostante le continue telefonate. Il lato della strada è piena di pozzanghere, sono molto pericolose per tutti. In particolare per bambini e anziani. Dopo quattro mesi… quattro mesi, non un giorno.. quanto dovremo attendere ancora?“.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.i