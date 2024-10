Un giovane si trova in coma all’ospedale Brotzu di Cagliari in seguito ad un terribile scontro auto-moto accaduto in serata in viale Marconi, all’altezza di Maury’s.

La dinamica è in corso d’accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, lo schianto sarebbe avvenuto nel corso di una svolta. In quel momento i due passeggeri in moto sono volati sull’asfalto: entrambi feriti, per uno dei due le condizioni sono molto critiche.

I due ragazzi sono stati trasportati al Brotzu in codice rosso con una ambulanza del 118. Sul posto anche la polizia locale di Cagliari per i rilievi e per ricostruire l’accaduto.

