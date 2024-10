Intorno alle 19 i vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti sulla SS 127 ( Calangianus – Olbia) per un incidente stradale.

Per cause da accertare un’autovettura è uscita fuori strada, andando ad urtare una roccia. La squadra ha dovuto estrarre il conducente dalle lamiere, per poi affidarlo alle cure del personale del 118.

Sul posto è successivamente intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato il ferito dall’ospedale di Tempio a quello di Sassari. Sul posto anche i Carabinieri.

