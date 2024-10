I capi ultras dell’Inter, Andrea Beretta e Antonio Bellocco, avevano puntato la Sardegna per i loro affari. Non bastava il giro milionario attorno allo stadio San Siro e al club neroazzurro, nelle intercettazioni delle forze dell’ordine spuntano mire in Costa Smeralda.

Un affare ricostruito dalle indagini della Procura di Milano.

Secondo quanto appurato, Beretta e Bellocco stavano lavorando ad un lucroso investimento in un beach bar sulla spiaggia Liscia Ruja di Porto Cervo. A mettere in difficoltà le trattative due fratelli, ultras nerazzurri romani, che avevano vessato il proprietario con alcune “dimostrazioni” violente.

Nell’agosto del 2023, Beretta e Bellocco hanno inviato in Sardegna l’ex pugile Orial Kolaj per controllare la situazione e fare un report di quanto stesse accadendo. Alla fine i due fratelli sarebbero stati “liquidati“ con 40mila euro, con l’obiettivo di dare una svolta all’affare.

Affare che si sarebbe concretizzato anche con la “protezione” di un poliziotto sardo, che sarebbe stato corrotto con un Rolex.

