Cesare Corda, una delle voci storiche del giornalismo sardo, è morto a 84 anni. Nel corso della sua lunga carriera, Corda è stato un pioniere delle radiocronache sportive e uno dei fondatori del telegiornale di Videolina.

Corda ha lavorato anche per Mediaset, collaborando con Canale 5, Italia 1 e Rete 4 come corrispondente dalla Sardegna. Con oltre mille servizi all’attivo, ha coperto numerosi eventi di rilievo, fra cui il celebre caso del rapimento di due tecnici italiani in Africa negli anni Ottanta. Corda riuscì a ottenere due importanti scoop: un’intervista con il capo dei ribelli in Sudan e, dopo essere entrato clandestinamente in Etiopia, il ritrovamento dei due ostaggi, raccontato nel suo libro “Clandestino in Etiopia – Alla ricerca degli italiani rapiti”.

Negli ultimi anni, Cesare Corda ha affrontato una nuova sfida personale: la lotta contro il morbo di Parkinson. Nel 2014, ha pubblicato il libro “Benvenuto mister Parkinson”, nel quale ha raccontato la sua battaglia contro la malattia, condividendo la sua esperienza con dignità e coraggio.

