Bussare alla porta e far abbassare la musica. Doveva essere questo il compito dei Carabinieri che questo weekend sono stati allertati da alcuni residenti a Tempio Pausania, disturbati dai rumori provenienti da una festa di compleanno in un appartamento.

Arrivati nell’abitazione per redarguire i presenti, i militari si sono presto accorti che c’era qualcosa in più della torta e delle bevande. Percepito un forte odore sospetto, i Carabinieri hanno dato il via ai controlli scoprendo in una delle stanze circa 400 grammi di marijuana.

Il giovane responsabile della festa è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Oltre alla droga, è stato sequestrato vario materiale utile per pesare le dosi.

