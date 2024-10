Incendio in un capannone poco dopo la mezzanotte a Oristano. Il rogo è divampato in via Ginevra, presso uno stabile dove erano rimessati diversi camion della nettezza urbana dei comuni del circondario, 10 dei quali sono stati danneggiati.

Sul posto sono state inviate due squadre di intervento dei Vigili del fuoco e un’autobotte della centrale. Le operazioni sono durate circa 6 ore per lo spegnimento e la messa in sicurezza dello scenario.

Sul posto inviata anche una squadra del Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale (NIAT), che si occuperà di stabilire quali siano le cause dell’incendio.

