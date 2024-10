Nel pomeriggio Cagliari e gran parte della Sardegna sono state fortemente colpiti dai temporali, che hanno causato allagamenti e danni in diverse parti dell’isola.

Per questo motivo, la protezione civile ha voluto reiterare l’avviso di allerta meteo gialla che era già previsto fino alla mezzanotte di oggi.

Oltre alle zone indicate ieri, ovvero Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, questo pomeriggio è stato segnalato un alto livello di attenzione anche per Flumendosa Flumineddu e Gallura per rischio idrogeologico.

