Arrestato domenica sera per aver tentato di uccidere il padre investendolo con l’auto. L’episodio è avvenuto domenica sera a Sassari, dove un 25enne è finito in manette con l’accusa di tentato omicidio. Ieri l’udienza di convalida dell’arresto da parte del gip, con il giovane assistito dall’avvocato Paola Bellu che si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’episodio era avvenuto alle 18 del 6 ottobre, quando il padre del ragazzo era stato colpito dall’auto guidata dal figlio finendo in ospedale al Santissima Annunziata per le ferite riportate. Per l’uomo 5 giorni di prognosi, ma la ricostruzione dell’accaduto da parte dei Carabinieri aveva subito portato al fermo.

Nei prossimi giorni verrà deciso dal gip se confermare l’arresto in carcere a Bancali come chiesto dal pm Giovanni Porcheddu o se accogliere l’istanza per i domiciliari presentata dalla difesa del 25enne.

