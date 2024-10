Chi ben comincia è a metà dell’opera e allora la Dinamo in Fiba Europe Cup decide di seguire il noto modo di dire. Nella prima trasferta in questa stagione della competizione europea, i sassaresi si impongono per 82-69 sul campo dello Sporting Lisbona.

Una buona prova, che si sarebbe potuta anche chiudere con un parziale più ampio, visto che i sassaresi hanno toccato anche il +23 nel corso del match, ma che li ha visti gestire bene il parziale per quasi tutta la durata del match.

La partita

E’ una Dinamo diversa rispetto al campionato quella che approccia la partita di Lisbona. Movimenti più rapidi, fluidi con i pick and roll che funzionano a dovere. Così, dopo pochi minuti il Banco si trova con un vantaggio già consolidato, guidato da Bendzius e Bibbins.

Il primo quarto lascia intendere che si stia sviluppando una partita senza storia, tanto che il parziale si chiude con un 32-14. Addirittura, in apertura di secondo quarto, la Dinamo vola persino sul +20 (35-15), poi il black out.

Lo Sporting mette da parte i timori e comincia ad affondare sotto canestro e da lontano. I biancoblù invece passano via via da un rapporto di 6/9 da tre punti a 6/15. Il risultato è un parziale di 14-0 in favore della squadra portoghese che si riavvicina pericolosamente.

D’altra parte, gli uomini di Markovic sono bravi a tenere a distanza gli avversari. Così, si riassestano e ristabiliscono i giusti equilibri chiudendo la seconda frazione sul 48-39.

Dopo l’intervallo lungo entrambi i quintetti rientrano rinvigoriti e regalano una serie di botta e risposta che animano la partita. Questa volta però la Dinamo resta concentrata e al momento giusto spicca il volo, aiutata anche da un prezioso Tambone che prima blocca, fallosamente ma astutamente, una ripartenza di Reginald Johnson, poi firma poco dopo il canestro da 3 che vale il 60-46.

Da qui in poi riprende il dominio sassarese che si affida a Sokolowski, autore di 11 punti nel quarto, e arriva ad avere un massimo vantaggio di +23 alla fine del terzo parziale (75-52).

Nell’ultimo quarto la Dianamo deve solo amministrare. Lo Sporting prova a rientrare in partita, ma non basta per rimettere in gioco il match. Esame europeo dunque superato dal Banco che rientra con un buon 82-69 dalla trasferta di Lisbona.

