Due uomini di 48 e 36 anni, originari rispettivamente di Orotelli e Orani, sono stati arrestati poiché trovati in flagranza di reato all’interno di un maxi laboratorio della droga allestito nei pressi del campo sportivo di Sedilo.

Le forze dell’ordine hanno scovato e sequestrato, all’interno dello stabile, ben 57Kg di marijuana. Un terzo uomo 43enne di Sedilo, proprietario dell’immobile, è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Al momento del blitz, oltre ai 57Kg di marijuana, è stato trovato in funzionamento un setaccio automatico a rullo, noto come trimmer, sequestrato insieme a quattro ventole di grandi dimensioni del diametro superiore a 1,3 metri, utilizzate per l’essiccazione della marijuana, numerosi sacchi di carta per il confezionamento, una bilancia elettronica, un gruppo elettrogeno e quattro telefoni cellulari.

