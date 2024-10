Nella seduta odierna del Consiglio regionale è stata presentata la mozione, da parte della minoranza di centrodestra, in merito all’emergenza lingua blu che sta falcidiando gli allevatori della Sardegna.

La mozione impegna la presidente della giunta e l’assessore della Sanità a :”porre in essere con urgenza ogni misura possibile per il tempestivo contenimento della pandemia in corso al fine di scongiurare l’ennesima catastrofe”.

“A disporre quanto prima la ricognizione puntuale su tutto il territorio regionale per accertare, nel minor tempo possibile, quale sia la reale situazione della pandemia negli allevamenti sardi e a incrementare il numero di veterinari nei vari territori”.

