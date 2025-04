Oristano, 1512 vaccinazioni contro meningite: “Non abbassiamo la guardia”

La campagna di vaccinazioni iniziata in seguito alla tragica di morte di Gabriele Pinna ha avuto dei buoni riscontri e la Asl riferisce: "L'emergenza è finita, ma non possiamo escludere che il batterio circoli ancora"

Sono 1512 le dosi di vaccino contro il meningococco B che sono state somministrate dalla Asl 5 di Oristano per la campagna iniziata in seguito alla tragica morte del giovane judoka Gabriele Pinna.

“La risposta dei cittadini al nostro appello è stata elevata – ha spiegato la direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras – Adesso proseguiremo con la campagna: tutti i cittadini che desiderano vaccinarsi potranno farlo esclusivamente previa prenotazione o presentandosi agli sportelli degli ambulatori di Igiene pubblica per fissare l’appuntamento”.

L’emergenza appare rientrata, ma dalla Asl continuano ad essere prudenti: “L’emergenza è finita, dal momento che nei dieci giorni successivi al riscontro del caso di meningite non abbiamo rilevato altri casi, ma non possiamo escludere che il batterio stia continuando a circolare, anche in forma asintomatica. Per questo è importante non abbassare mai la guardia su questa malattia e vaccinarsi, specie se si rientra nella fascia d’età tra gli 11 e i 25 anni”.

