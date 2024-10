Nel febbraio 2023 Venerato Sardu, 75 anni, fu trovato privo di vita presso la propria abitazione in via Ogliastra, a Cagliari. Per l’omicidio venne arrestato Fabrizio Congiu, affittuario nella palazzina di proprietà della vittima; il movente sarebbe stata una rapina tragicamente finita in omicidio.

La Corte d’Assise di Cagliari ha richiesto la pena massima dell’ergastolo per Congiu. Il pubblico ministero Andrea Massidda ha messo a disposizione, dopo una veloce requisitoria, il faldone delle prove ottenute a seguito delle indagini sul caso.

La prossima udienza sull’omicidio Sardu è prevista per il 20 novembre, data in cui verrà sancita la sentenza definitiva.

